В Саратове опечатали кафе после отравления посетителей

САРАТОВ, 25 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судебные приставы исполнили решение суда о приостановке деятельности кафе-студии суши в Саратове, посетители которого заболели острой кишечной инфекцией после употребления роллов, сообщило региональное управление ФССП.

Ранее в областном минздраве РИА Новости заявили, что 9 июня восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести в Саратове с признаками острой кишечной инфекции. В Роспотребнадзоре уточнили, что случаи острых кишечных инфекций среди жителей Саратова связаны с употреблением роллов, приготовленных в кафе-студии суши "Юан". Специалисты выявили нарушения санитарного законодательства в кафе, его деятельность по решению Роспотребнадзора была временно приостановлена.

"Судебные приставы Кировского районного отдела опечатали ранее закрытую по решению Роспотребнадзора суши-студию "Юан", расположенную на проспекте 50 Лет Октября… Согласно постановлению суда, деятельность заведения приостановлена на срок 30 суток, центральный вход в суши-студию опечатан", — говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь УФССП по области Валентина Третьяк, кафе-студия "Юан" опечатана 22 июня, с этого дня начался отсчет 30-суточного срока приостановки деятельности заведения.

В сообщении отмечается, что в ходе внеплановой проверки специалисты контролирующих органов выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. "В частности, некачественное выполнение уборки привело к скоплению пыли и мусора на полу производственного помещения. Кроме этого, в суши-студии не укомплектован уборочный инвентарь", — информируют приставы.