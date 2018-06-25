Пассажиры моторной лодки, врезавшейся в причал в Перми, были пьяны

ПЕРМЬ, 25 июн — РИА Новости. Двое мужчин в моторной лодке, которая потеряла управление и столкнулась с причалом в Перми, находились в состоянии алкогольного опьянения, говорится в размещенном на сайте ГУМЧС РФ по Пермскому краю комментарии начальника отдела безопасности людей на водных объектах Андрея Гониченко.

В воскресенье днем в акватории реки Кама моторная лодка "Казанка-М" потеряла управление и врезалась в причал "Пермь-1". Во время происшествия на судне находились два человека без спасательных жилетов, один из них погиб.

"Двое мужчин в нетрезвом состоянии вышли из реки Мулянка и пошли вверх по течению Камы. Кто из них управлял данной лодкой, пока устанавливает полиция, но в результате неумелого маневрирования из-за резкого поворота маломерного судна оба человека выпали за борт и начали плыть к берегу самостоятельно", — рассказал Гониченко.

"Тело до сих пор ищут водолазы городской службы спасения, оно пока не найдено", — уточнил он.

Ранее пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ в качестве одной из версий произошедшего заявила о неисправности двигателя лодки.

В результате ЧП никто из находящихся на берегу людей не пострадал. Лодка восстановлению не подлежит.