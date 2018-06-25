Рейсовый автобус с пассажирами врезался в частный жилой дом в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 июн — РИА Новости. Рейсовый автобус с пассажирами потерял управление и врезался в частный жилой дом в селе Глубокое в Топкинском районе Кемеровской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель региональных экстренных служб.

Фотографии с места происшествия появились в понедельник в социальных сетях. По данным очевидцев, рейс номер 605 ехал из Юрги в Кемерово, в Глубоком у автобуса лопнуло колесо, он свернул с дороги, протаранил забор и въехал в частный дом рядом с проезжей частью.

"Водитель автобуса потерял управление, видимо, по какой-то технической причине, свильнул с дороги и врезался в жилое здание. Пострадала только передняя часть автобуса, среди людей обошлось без пострадавших. Пассажиров оперативно довезли до места назначения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в салоне находился 21 пассажир, пять из них самостоятельно добрались на попутном транспорте, остальным перевозчик в течение часа предоставил дополнительный автобус.

Обстоятельства и причины аварии, а также возможных виновных и нанесенный ущерб предстоит установить компетентным органам.