На севере Приамурья произошло землетрясение магнитудой 3,2

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в понедельник в Сковородинском районе Приамурья, сообщает региональный главк МЧС.

"По данным сейсмостанции РАН Республики Саха (Якутия), на территории Сковородинского района зафиксировано сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 3,2. В населенных пунктах Сковородинского района жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме",- сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 33 километрах северо-восточнее города Сковородино на глубине около 10 километров.