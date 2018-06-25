В Рязанской области автобус съехал в кювет

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Один человек пострадал в Рязанской области при столкновении автобуса, который вез работников санатория в Подмосковье, с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария произошла в 5.20 мск в Клепиковском районе.

"Грузовой автомобиль Renault с прицепом "Тонар" ехал пустым из Москвы. На повороте его развернуло и углом "Тонара" ударило в район левого заднего колеса автобуса, который вез работников санатория в Подмосковье", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения автобус и грузовик съехали в кювет. Из девяти человек, ехавших в автобусе, пострадал один. Мужчину 1957 года рождения доставили в Рязанскую областную клиническую больницу.