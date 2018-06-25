На Колыме двухлетний ребенок утонул в ручье

МАГАДАН, 25 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи начали проверку по факту гибели в поселке Сокол под Магаданом двухлетнего ребенка, утонувшего в ручье, сообщает в понедельник СУСК по региону.

"По факту гибели малолетнего ребенка в поселке Сокол проводится доследственная проверка…Предварительно установлено, что … трое жительниц поселка Сокол проводили досуг с несовершеннолетними детьми в окрестностях данного населенного пункта у ручья Потерянный. Дети играли на берегу ручья, а женщины находились вблизи на лесной поляне, спиртные напитки последние не употребляли. В какой-то момент мама погибшего заметила отсутствие сына среди других детей и начала его поиски. Через некоторое время женщины обнаружили тело ребенка в воде ниже по течению ручья без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Дополняется, что следователи уже осмотрели место происшествия, измерили глубину и ширину ручья, опросили свидетелей, назначена медицинская экспертиза.

"По предварительным результатам медицинского исследования причиной смерти ребенка стало утопление в воде", — уточняет следствие.