В Вологодской области мальчик утонул, пытаясь переплыть реку

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели одиннадцатилетнего мальчика, утонувшего при попытке переплыть реку в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, сообщает СУСК по региону.

"По данным следствия, 24 июня двое братьев 11-ти и 15-ти лет пошли купаться на реку без контроля взрослых. Ребята решили переплыть реку, но младший мальчик захлебнулся и утонул", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняет СУСК.