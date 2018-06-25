На салатовой ветке московского метро поезда ходят с задержками

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской ("салатовой") линии столичного метро увеличены из-за происшествия с пассажиром, сообщает метрополитен в сети микроблогов Twitter.
"Увеличены интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии из-за инцидента с пассажиром", — говорится в сообщении.
Подробности инцидента пока не сообщаются.
Нет движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии от "Марьино" до "Зябликово" из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь Замоскворецкой линией и наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 25 июня 2018 г.