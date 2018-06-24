В Перми моторная лодка врезалась в причал

Набережная Перми, где моторная лодка врезалась в городскую набережную. 24 июня 2018

Набережная Перми, где моторная лодка врезалась в городскую набережную. 24 июня 2018

ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. Моторная лодка столкнулась с причалом "Пермь-1" в акватории Камы, сообщается на сайте уральского СК управления по транспорту.

В воскресенье днем двое мужчин плыли на моторной лодке "Казанка-М" по Каме. Из-за неисправности двигателя лодка потеряла управляемость и повернула к берегу. Мужчины на ходу выпрыгнули из лодки, а судно врезалось в причал.

"По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из пассажиров лодки доплыл до берега, а второй погиб.

В пресс-службе управления МЧС по Пермскому краю РИА Новости сообщили, что на берегу никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.