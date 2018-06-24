В Подмосковье двое рабочих погибли от отравления

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Четверо рабочих отравились на предприятии в Подмосковье при переработке куриной продукции, двое из них погибли, сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

"В правоохранительные органы поступила информация об отравлении в Раменском районе четверых рабочих предприятия, двое из которых скончались… По предварительным данным, на предприятии в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошёл сбой в работе контейнера", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, при попытке возобновить работу аппарата четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжёлом состоянии доставлены в больницу.