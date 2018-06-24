В Барнауле возбудили дело после гибели машиниста башенного крана

БАРНАУЛ, 24 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в Барнауле машиниста строительного крана во время разрушительного урагана, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, вечером 23 июня при проведении работ произошло падение башенного крана на площадке строящегося здания. В результате происшествия погиб 50-летний машинист башенного крана.

"Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, отвечающих за безопасность на производстве при ведении строительных и иных работ. Следователи совместно с сотрудниками Ростехнадзора проводят повторный осмотр места происшествия", — говорится в сообщении.

Мощный шторм накрыл Барнаул вечером в субботу, из-за ураганного ветра практически весь город остался без света и частично без воды, не работали светофоры, повалены деревья, заборы, рекламные щиты.