БАРНАУЛ, 24 июн — РИА Новости. Власти Барнаула ввели режим чрезвычайной ситуации в центральном районе Барнаула, который больше всего пострадал от удара стихии, сообщает сайт мэрии города.

Несколько поселков до сих пор остаются без света. Власти обещают восстановить электроснабжение на большинстве участков к обеду воскресенья.

От урагана сильно пострадала насосная станция №8 Водоканала. Ее затопило. На время аварийных работ от водоснабжения отключат часть города, чтобы уменьшить нагрузку на станцию. Без воды временно останется больница №10 в поселке Южном. В пострадавшие районы организуют подвоз воды.

Вернуть водоснабжение планируется утром 25 июня.

В результате урагана попадали десятки деревьев. Всего зафиксировано 92 случая. К настоящему моменту все магистрали очищены от последствий удара стихии.