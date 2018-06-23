В Барнауле при падении башенного крана погиб один рабочий

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Строительный кран упал в центре Барнаула из-за урагана, в результате чего погиб рабочий, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что строительный кран упал на припаркованные автомобили. Стрела частично задела здание дворца бракосочетания, полиция перекрыла движение.

"Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего 23 июня 2018 года при падении башенного крана в городе Барнауле во время ураганного ветра", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя следственного управления. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Кроме этого, устанавливается личность погибшего, а также организация, в которой он работал. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавляется в сообщении.

Мощный шторм накрыл Барнаул вечером в субботу, из-за ураганного ветра практически весь город остался без света и частично без воды, не работают светофоры, повалены деревья, заборы, рекламные щиты.