В Барнауле прогулочный теплоход с пассажирами попал в шторм на Оби

БАРНАУЛ, 23 июн — РИА Новости. Прогулочный теплоход "Барракуда" с пассажирами на борту попал в шторм на Оби в Барнауле, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости свидетель происшествия.

"Волной разбило стекло, несколько пассажиров порезались. Команда сработала оперативно, всех пассажиров обеспечили спасательными жилетами, сейчас теплоход сел на мель. На берегу пассажиров встречали машина скорой помощи и спасатели", — сказал собеседник.

В результате мощного урагана в Барнауле на проспекте Ленина упал строительный кран. Инцидент произошел рядом со зданием ЗАГС. Упавшие деревья повредили линии электропередачи. Во многих микрорайонах было нарушено энергоснабжение. На дорогах образовались большие пробки.

Кроме того, две фуры были перевернуты на бок на новом мосту.

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