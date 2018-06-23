В самарском торговом центре произошло задымление

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Свыше 500 человек эвакуировали из здания торгового центра "Империя" в Самаре после короткого замыкания в электрооборудовании, пострадавших нет, сообщил источник в экстренных службах региона.

"Из-за сильного задымления в ТЦ "Империя" по адресу Московское шоссе, дом 163 б, после короткого замыкания без последующего горения эвакуировали более 500 человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время проводятся проверка и проветривание всех помещений.