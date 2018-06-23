На Камчатке пропал пятилетний ребенок

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Пятилетний мальчик пропал в селе Карымай на Камчатке, следователи возбудили уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

"Установлено, что 22 июня в период времени с 12.00 до 13.00 мальчик вышел гулять из дома своих бабушки и дедушки, проживающих в селе Карымай Усть-Большерецкого района, и, по сведениям очевидцев, около 13.30 направлялся в сторону леса. Во второй половине дня 22 июня организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени найти ребенка не удалось", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В поисках задействованы более 110 человек, в том числе сотрудники следственного управления СК России по Камчатскому краю, сотрудники полиции с привлечением специалистов кинологической службы, силы пожарно-спасательного гарнизона, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, военнослужащие, пограничники, жители села, волонтеры. Используется 14 единиц спецтехники. Расследование уголовного дела продолжается.