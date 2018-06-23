В ДТП с "Камазом" в Крыму пострадали пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате ДТП на северо-востоке Крыма с участием микроавтобуса и грузовика "Камаз", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах полуострова.

Сообщение о ДТП на 274 км трасы Джанкой – Керчь возле села Маковка Советского района с участием микроавтобуса Volkswagen TTransporter и грузового автомобиля "Камаз" поступило в экстренные службы в 05.10 23 июня, сообщило региональное МЧС, в результате ДТП имеются пострадавшие.

"В результате ДТП пострадало пять человек, состояние троих оценивается как средней степени тяжести, двое получили легкие травмы", — сообщил источник.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека личного состава и одна единица техники, сообщили в МЧС республики.

В ночь на 20 июня в Крыму на трассе Симферополь — Николаевка произошло ДТП с участием грузовика "Камаз" и автомобиля Toyota Corolla, в результате аварии погибли пять человек.