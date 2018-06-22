В Рязани потушили пожар на кровле жилого дома

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пожар площадью более 700 квадратных метров на кровле жилого дома в Рязани потушен, из здания эвакуированы 50 человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что порядка 50 человек эвакуировали после пожара на кровле четырехэтажного жилого дома в Рязани, возгорание на площади свыше 700 квадратных метров удалось локализовать. По его словам, для расселения жильцов дома подготовлен пункт временного размещения на базе общежития. Обстоятельства пожара выясняются.

"В 16 часов 26 минут (мск) пожар ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в ликвидации восемь пожарных автомобилей, три автолестницы, 33 человека личного состава Государственной противопожарной службы.