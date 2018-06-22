В Рязани потушили пожар на кровле жилого дома

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пожар площадью более 700 квадратных метров на кровле жилого дома в Рязани потушен, из здания эвакуированы 50 человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"В 16 часов 26 минут (мск) пожар ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Добавляется, что причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали и принимали участие в ликвидации восемь пожарных автомобилей, три автолестницы, 33 человека личного состава Государственной противопожарной службы.