Минниханов поставил на особый контроль ситуацию со взрывом газа в Заинске

Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане. 22 июня 2018

Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане. 22 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил минстрою региона и администрации Заинска контролировать ситуацию со взрывом взрыва газового баллона в жилом доме, сообщается на сайте главы республики.

Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило, что вечером в пятницу в трехкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Никифорова в Заинске произошел хлопок газового баллона. По уточненным данным, в результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Позднее в больнице скончался один из пострадавших. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ совместно с администрацией города Заинск поручено в кратчайшие сроки произвести обследование жилого дома, составить план работ по восстановлению разрушенных взрывом помещений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Миннниханов получает всю оперативную информацию по ситуации в Заинске.