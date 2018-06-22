В Пензенской области выросло число подворий, охваченных птичьим гриппом

САРАТОВ, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с пятницы установил карантин в двух частных подворьях в Колышлейском и Белинском районах из-за птичьего гриппа, общее число охваченных вирусом подворий достигло девяти, следует из постановления главы региона.
Согласно опубликованному в пятницу постановлению губернатора, вспышки птичьего гриппа зарегистрированы в частном подворье в селе Березовка Колышлейского района и в еще одном подворье в городе Белинском.
"Установить на территориях… карантин на срок 21 сутки. По условиям карантина в неблагополучных пунктах запретить доступ постороннего транспорта; доступ посторонних лиц; … вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоз (вынос) кормов, инвентаря, оборудования, помета; торговлю птицей", — говорится в документе.
Ранее в областной прокуратуре заявили РИА Новости, что прокуратура в пятницу организовала проверку соблюдения ветеринарного законодательства в Бековском, Лопатинском, Колышлейском и Белинском районах в связи с выявлением в регионе очагов вируса птичьего гриппа.