Суд может продлить арест имущества родных бывшего вице-премьера Дагестана

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Следствие ходатайствует о продлении до 30 сентября ареста имущества родственников бывшего заместителя главы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, сообщил РИА Новости адвокат Дагир Хасавов.
По его словам, под арестом находятся несколько квартир, жилых домов и земельных участков.
В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.
Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.