Суд может продлить арест имущества родных бывшего вице-премьера Дагестана

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Следствие ходатайствует о продлении до 30 сентября ареста имущества родственников бывшего заместителя главы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, сообщил РИА Новости адвокат Дагир Хасавов.

"Следствие ходатайствует о продлении ареста имущества до 30 сентября", — сказал Хасавов.

По его словам, под арестом находятся несколько квартир, жилых домов и земельных участков.

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.