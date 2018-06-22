В ХМАО возбудили дело после гибели пилота вертолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которой погиб пилот, сообщает уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее в пятницу в региональном управлении МЧС РИА Новости сообщили о жесткой посадке вертолета Ми-2 в болотистую местность в районе города Лангепас. Представитель ведомства пояснил, что воздушное судно повреждено, на место отправилась наземная опергруппа. Позже в уральском следственном управлении на транспорте уточнили, что пилот воздушного судна погиб, при этом предполагалось, что на борту могли находиться пассажиры и другие члены экипажа. Однако эта информация пока не нашла подтверждения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении.

По данным следователей, вертолет возвращался в Сургут из Лангепаса, где выгрузил транспортируемый груз.

"На данный момент следствием в качестве основных версий авиапроисшествия рассматриваются техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота. Между тем, ни одна из них не выдвигается в качестве приоритетной", — добавили в ведомстве.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании "Геликс". Согласно информации на сайте перевозчика, вертолеты компании, зарегистрированной в Перми, занимаются, в частности, патрулированием трубопроводов, перевозкой грузов и поисково-спасательными работами.

Как пояснили журналистам в официальном штабе правительства Югры со ссылкой на окружное управление МЧС, очевидцы сообщали диспетчеру ведомства о вертолете, который резко терял высоту над трассой в районе Лангепаса, за полтора часа до того, как воздушное судно было найдено. В свою очередь, в пресс-службе МЧС добавили, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 42 человека и 8 единиц техники.