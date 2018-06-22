Силовики провели выемку документов в администрации Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. В Ялтинской горадминистрации в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы города Андрея Ростенко проведена выемка документов, сообщил РИА Новости нынешний глава города Алексей Челпанов.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Ростенко, задержанного по подозрению в превышении полномочий. Срок ареста судья установила до 21 июля.

"Ситуация проходит следующим образом. В город приехал следователь по особо важным делам Следственного комитета с предписанием на проведение обысков в администрации города Ялта. Обыск проводится в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении экс-главы администрации города Ялты Ростенко Андрея Олеговича. Проводится выемка документов по признакам состава преступления — превышение должностных полномочий", — сказал РИА Новости Челпанов.

По его словам, работа налажена на высоком уровне, следователям оказано полное взаимодействие. Все необходимые материалы предоставлены. Препятствий для работы администрации со стороны следователей нет.

"Никакого напряжения, противодействия или может быть нестандартной ситуации, не происходит. Никаких факторов, которые могли бы скомпрометировать действующую власть, нет. Администрация работает в штатном режиме. Выемка документов будет окончена к концу дня. До этого проводилась и была окончена выемка в городской архитектуре. Изымаются материалы, документируются те вещи, по которым возбуждено уголовное дело, для того, чтобы или доказать, или наоборот опровергнуть материалы, по которым возбуждено дело в отношении Ростенко", — сказал Челпанов.