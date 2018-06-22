Силовики провели выемку документов в администрации Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. В Ялтинской горадминистрации в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы города Андрея Ростенко проведена выемка документов, сообщил РИА Новости нынешний глава города Алексей Челпанов.
"Ситуация проходит следующим образом. В город приехал следователь по особо важным делам Следственного комитета с предписанием на проведение обысков в администрации города Ялта. Обыск проводится в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении экс-главы администрации города Ялты Ростенко Андрея Олеговича. Проводится выемка документов по признакам состава преступления — превышение должностных полномочий", — сказал РИА Новости Челпанов.
По его словам, работа налажена на высоком уровне, следователям оказано полное взаимодействие. Все необходимые материалы предоставлены. Препятствий для работы администрации со стороны следователей нет.