В татарстанский Заинск направили вертолет для эвакуации после взрыва газа

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 направлен в татарстанский Заинск для эвакуации двух пострадавших в Казань после взрыва бытового газа в жилом доме, сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.

По данным главного управления МЧС России по Татарстану, в 17.15 мск в пятницу в центр управления в кризисных ситуациях по единому номеру "112" поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Заинск, улица Никифорова, 71. По прибытии пожарных было установлено, что произошёл хлопок газового баллона в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде на пятом этаже. По уточнённым данным, в результате происшествия пострадали восемь человек, четверо из них, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.

"В Заинск для эвакуации двух пострадавших в Казань направлен вертолет Ми-8 МЧС", — сказал собеседник агентства.