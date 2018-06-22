Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Прокуратура Татарстана начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Заинске на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, сообщает надзорное ведомство.

По данным главного управления МЧС России по Татарстану, в 17.15 мск в пятницу в центр управления в кризисных ситуациях по единому номеру "112" поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Заинск, улица Никифорова, 71. По прибытии пожарных было установлено, что произошёл хлопок газового баллона в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде на пятом этаже. По уточнённым данным, в результате происшествия пострадали восемь человек, четверо из них, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.

"Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку по факту взрыва в доме 71 на улице Никифорова в Заинске. Предметом проверки станут вопросы соблюдения требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования", — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов и служб спасения выехал Заинский городской прокурор Ринат Каримов. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.