Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Прокуратура Татарстана начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Заинске на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, сообщает надзорное ведомство.
По данным главного управления МЧС России по Татарстану, в 17.15 мск в пятницу в центр управления в кризисных ситуациях по единому номеру "112" поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Заинск, улица Никифорова, 71. По прибытии пожарных было установлено, что произошёл хлопок газового баллона в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде на пятом этаже. По уточнённым данным, в результате происшествия пострадали восемь человек, четверо из них, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.
"Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку по факту взрыва в доме 71 на улице Никифорова в Заинске. Предметом проверки станут вопросы соблюдения требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования", — говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов и служб спасения выехал Заинский городской прокурор Ринат Каримов. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Татарстане в городе Заинск произошел взрыв бытового газа в одной из квартир.— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 22 июня 2018 г.
По прибытию спасатели выяснили, что в трехкомнатной квартире взорвался газовый баллон. В результате рухнули потолочные перекрытия
Три человека были спасены. Погибших нет. Пострадал один человек. pic.twitter.com/jqLIYNj3hn