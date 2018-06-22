В Татарстане при взрыве газа в жилом доме пострадали восемь человек

Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане. 22 июня 2018

Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане. 22 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число госпитализированных после взрыва газа в жилом доме в татарском Заинске увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Четыре человека, в том числе ребенок, извлеченный из-под завалов, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четырех человек врачи оценивают как средней степени тяжести.

По информации главного управления МЧС по Татарстану, в 17.15 мск в центр управления в кризисных ситуациях по единому номеру "112" поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Заинск, улица Никифорова, 71. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что взрыв прогремел в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде.

Ранее в МЧС сообщали, что из дома эвакуировали 16 человек. Представитель минздрава Татарстана рассказал РИА Новости о госпитализации четырех человек, в том числе 13-летнего подростка.

Представители прокуратуры республики начали проверку на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.