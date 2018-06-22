МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число госпитализированных после взрыва газа в жилом доме в татарском Заинске увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Четыре человека, в том числе ребенок, извлеченный из-под завалов, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четырех человек врачи оценивают как средней степени тяжести.
По информации главного управления МЧС по Татарстану, в 17.15 мск в центр управления в кризисных ситуациях по единому номеру "112" поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Заинск, улица Никифорова, 71. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что взрыв прогремел в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде.
Ранее в МЧС сообщали, что из дома эвакуировали 16 человек. Представитель минздрава Татарстана рассказал РИА Новости о госпитализации четырех человек, в том числе 13-летнего подростка.
Представители прокуратуры республики начали проверку на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.