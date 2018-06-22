Суд арестовал замглавврача клинического центра им. Сеченова

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал заместителя главного врача клинического центра имени Сеченова Елену Вороненкову по обвинению в даче взятки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

По данным газеты "Коммерсант", следствие обвиняет Вороненкову в даче взятке секретарю Симоновского суда столицы за подделку судебного решения о праве собственности на квартиру. Как пишет газета, подделка вскрылась в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 18 августа", — сказал он. По данным суда, ей инкриминируется статья 291 УК РФ "Дача взятки".

Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.