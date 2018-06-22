В Татарстане в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газового баллона при проведении ремонтных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Заинск в Татарстане, взрывом повреждены четыре квартиры, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"При проведении работ по оборудованию подвесного потолка произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, пострадал один человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате взрыва повреждены четыре квартиры.