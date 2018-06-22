Прокуратура назвала возможную причину пожара на рынке в Нальчике

НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Причиной пожара, произошедшего в апреле текущего года на центральном рынке в Нальчике, стал пожар, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Кабардино-Балкарии.

Пожар на центральном рынке Нальчика произошел 16 апреля, его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. В результате сгорел один павильон, еще один пострадал частично, всего пострадало имущество 136 субарендаторов.

"Согласно пожарно-технической экспертизе, технической причиной возникновения пожара явилось искусственное инициирование горения при наличии основных и косвенных признаков поджога", — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что в ходе проверочных мероприятий проведена химическая экспертиза, согласно которой на предоставленных на экспертизу материалах, изъятых в центральной очаговой зоне, обнаружены примеси и следы измененного светлого нефтепродукта, определить первоначальный вид которого не представилось возможным в связи с высокой степенью его испарения.

"Из заключения эксперта следует возможное присутствие в исходной жидкости как бензина, так и дизельного топлива", — подчеркивает ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога" УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

"Установлено, что пожаром причинен имущественный ущерб в размере около 90 миллионов рублей, из которых около 50 миллионов – администрации рынка и около 40 миллионов – арендаторам", — уточняет прокуратура.