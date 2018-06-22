Пилот упавшего в ХМАО вертолета погиб

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июн — РИА Новости. Пилот вертолета, совершившего в пятницу жесткую посадку в Ханты-Мансийском автономном округе, погиб, пассажира пытаются спасти, сообщает уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее в пятницу в региональном управлении МЧС РИА Новости сообщили о жесткой посадке вертолета в болотистую местность в районе города Лангепас. Представитель ведомства пояснил, что воздушное судно повреждено, на место была выдвинута наземная опергруппа.

"В результате авиапроисшествия погиб пилот. По данному факту следственными органами уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка… По предварительной информации, на борту воздушного судна также находится пассажир, в настоящее время проводятся мероприятия по его спасению", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что вертолет Ми-2 принадлежит авиакомпании "Геликс". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте Уральского СУТ СК России и представителей транспортной полиции. Следователи выясняют, находились ли на борту другие пассажиры и члены экипажа, а также цель полета.