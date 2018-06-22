В ХМАО проводят доследственную проверку после падения вертолета

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. После падения вертолета в болото в Ханты-Мансийском автономном округе проводится доследственная проверка, сообщает СК РФ.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-2 авиакомпании "Геликс", выполнявший полет по патрулированию нефтепровода, пропал в Ханты-Мансийском автономном округе. Вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лангепас наполовину погруженным в болото, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

По данным следствия, на борту воздушного судна находился пилот.

"По данному факту…проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на место происшествия для выяснения обстоятельств ЧП выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следственным органом СК РФ выясняются обстоятельства происшествия, в том числе наличие пассажиров и членов экипажа на борту вертолета, а также цель полета.