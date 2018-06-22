В КБР женщину обвинили в уклонении от уплаты налогов на четыре миллиарда

НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Кабардино-Балкарии, которую обвиняют в том, что она за два года уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 4 миллиардов рублей, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.
Как считают следователи, тем самым гендиректор уклонилась от уплаты налогов с возглавляемой ею организации на общую сумму более четырех миллиардов рублей.
"В ходе следствия в результате принятых мер возмещен ущерб на сумму более 852 миллионов рублей, на оставшуюся сумму 3,2 миллиарда рублей налоговым органом предъявлен гражданский иск", — уточняет ведомство.
Женщине предъявлено обвинение по статье "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Урванский районный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу, отмечает Генпрокуратура.