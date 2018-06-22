Суд отпустил из СИЗО под домашний арест владельца пристани в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 22 июн — РИА Новости. Волгоградской областной суд освободил из-под стражи владельца лодочной станции на Волге, откуда вышел катамаран, столкнувшийся с баржей, изменив меру пресечения на домашний арест.

Вечером 11 июня на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены.

По подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть людей, был задержан владелец лодочной станции ООО "Пристань" Леонид Жданов. По версии следствия, он не предотвратил выход на воду катамарана.

Центральный районный суд 14 июня избрал Жданову меру пресечения в виде ареста на два месяца. Адвокат обвиняемого 22 июня обжаловал постановление.

"Постановление судьи Центрального районного суда от 14.06.2018 года в отношении Жданова изменить. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 12 августа 2018 года", — озвучила решение судья Светлана Ченегина.