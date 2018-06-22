В Саратове осудили заключенного за убийство жены после побега из колонии

САРАТОВ, 22 июн — РИА Новости. Саратовский областной суд в пятницу приговорил к 21 году лишения свободы Сергея Дубовицкого, которого задержали после побега из колонии и обвинили в жестоком убийстве супруги, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, 29 декабря 2017 года 43-летний Дубовицкий сбежал из колонии-поселения в Саратовской области и отправился в город Энгельс, где на глазах шестерых детей зарезал жену, которая незадолго до этого якобы сообщила ему о намерении развестись. Фигурант дела в течение суток был задержан и арестован.

Следователи предъявили ему обвинение по статьям УК РФ "Убийство с особой жестокостью" и "Побег из места лишения свободы". Гособвинитель в прениях просила приговорить Дубовицкого к 23 годам лишения свободы, из них первые 5 лет — с отбыванием наказания в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима.

"Суд приговорил Дубовицкого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения", — говорится в сообщении.

В региональном СУСК уточнили, что в ходе следствия Дубовицкий вину признал частично, не согласившись с квалификацией его действий особо жестокими.

По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой женщины осталось восемь детей, шесть из которых являются совместными с Дубовицким. Дети сначала были помещены в реабилитационный центр, где с ними работали психологи, затем оттуда их забрали к себе родственники.

Дубовицкий в 2014 году был осужден за драку с нанесением серьезных ножевых ранений односельчанину, вступившемуся за жену осужденного в конфликте между супругами во время застолья. Суд тогда приговорил Дубовицкого по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" к 5 годам колонии, из которых ему оставалось еще отбыть около 1 года и 7 месяцев.