В Мурманской области осудили мужчину, избившего пасынка до смерти

МУРМАНСК, 22 июн — РИА Новости. Суд в Мурманской области приговорил мужчину из города Апатиты, который избил пятилетнего пасынка до смерти за разбросанные по комнате вещи, к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. По данным следствия, 22-летний житель Апатитов Владислав Пимонов набросился на пятилетнего сына своей супруги из-за беспорядка в комнате.

"Используя в качестве предлога то, что последний разбросал вещи, умышленно и со значительной силой избил ребенка, нанеся ему множество ударов руками по голове и телу ребёнка, причинив не только не совместимую с жизнью закрытую черепно-мозговую травму, но и множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы рёбер", — говорится в сообщении.

На следующий день ребенок скончался в реанимации местной больницы. В ходе расследования уголовного дела допрошено более 30 свидетелей, проводился комплекс необходимых экспертиз. "Ситуационная экспертиза полностью подтвердила версию следователя о количестве нанесенных ударов ребенку обвиняемым, который вначале утверждал, что их было не более трех", — отметили следователи.

Заключение комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы показало, что злоумышленник находился в состоянии вменяемости и осознавал совершаемые им действия. До суда Пимонов находился под стражей. Суд признал мужчину виновным в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенного в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

"Приговором суда Пимонову назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в ведомстве.