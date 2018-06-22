Под Омском закрыли детский лагерь из-за вспышки острой кишечной инфекции

КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Острая кишечная инфекция стала причиной закрытия детского оздоровительного лагеря "Солнечная поляна" под Омском, в результате чего 300 детей отправлены домой, сообщает правительство региона.
"Как сообщил Александру Буркову (глава региона – ред.) руководитель областного Роспотребнадзора Сергей Крига, в двух случаях диагноз подтвердился, также установлено, что еще шестеро воспитанников лагеря являются носителями норовируса. Принято решение о временном приостановлении деятельности детского лагеря. Сегодня (в пятницу – ред.) 300 детей будут доставлены домой. Автобусы с воспитанниками лагеря приедут к "Арене-Омск" сегодня вечером", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы правительства, Бурков заявил, что выявленные нарушения санитарного законодательства в лагере "кричаще недопустимы".
"Как такие нарушения могли быть допущены? Первые сигналы взять ситуацию на контроль давались еще в конце прошлой недели. Но ведь даже не были выявлены контактные лица, которые переносили кишечную инфекцию. Я уже не говорю о состоянии пищеблока и молочных продуктов. Почему не проверяли? Это же здоровье наших детей! Родители доверили их оздоровление лагерю. Необходимо исключить повторение подобной ситуации в других лагерях", — сказал глава региона.