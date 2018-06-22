В Махачкале после драки, в которой погиб человек, возбудили дело

МАХАЧКАЛА, 22 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после драки со стрельбой в Махачкале, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил, один человек погиб, еще один пострадал в результате драки со стрельбой в Махачкале. Участникам драки удалось скрыться с места преступления, на их поиски объявили план "Перехват".

"Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего жителя города Махачкала. Подозреваемый в связи с возникшими личными неприязненными отношениями, действуя с целью умышленного причинения смерти 36-летнему местному жителю, произвел в последнего не менее двух выстрелов. Спустя несколько часов от полученных в область груди огнестрельных ранений потерпевший скончался в больнице. Подозреваемый скрылся с места происшествия", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого.