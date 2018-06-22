Жителя Тульской области будут судить за убийство жены и падчерицы

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Житель Тульской области предстанет перед судом за убийство из ревности 35-летней жены и ее 15-летней дочери, которую он задушил как ненужного свидетеля, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Тела женщины и подростка были обнаружены 4 сентября 2017 года в квартире на улице 50 лет Октября города Узловая. По данным следствия, причиной конфликта между супругами стала ревность. В результате мужчина нанес молотком несколько ударов по голове жены, а затем задушил ее проводом.

"В это время в комнату вошла несовершеннолетняя падчерица, увидевшая произошедшее, после чего по требованию мужчины она вернулась в свою комнату. Опасаясь, что падчерица, став свидетелем произошедшего убийства, может сообщить об этом в правоохранительные органы, мужчина вошел к ней в комнату, после чего, используя в качестве оружия другой электрический провод, задушил ее", — сообщает следствие.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". По подозрению в убийстве правоохранители задержали мужа убитой женщины, который пытался скрыться. Суд заключил его под стражу.

"Собранными по уголовному делу доказательствами полностью подтверждается вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Расследуя дело, следователи установили личность мужчины, с которым погибшая изменяла мужу, а также "лиц, которые подтвердили данную связь".

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.