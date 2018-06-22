В Кемерово потушили пожар на площадке с битумной крошкой

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Специалисты МЧС ликвидировали крупный пожар битумной крошки на площади 1,3 тысячи квадратных метров на площадке ООО "Паритет" в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании битумной крошки на улице Терешковой на площади около 1 тысячи квадратных метров. Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях фотографии столба густого черного дыма, который, по их словам, виден из всех районов города.

"В 11.25 мск пожар битумной крошки на открытой площадке ООО "Паритет" ликвидирован на площади 1,3 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших в результате ЧП и превышения содержания вредных веществ в воздухе в жилой зоне нет.