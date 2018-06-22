В Кемерово загорелась тысяча "квадратов" битумной крошки

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Кемеровские пожарные локализовали возгорание битумной крошки на площадке перед цехом по ее производству, площадь пожара достигла почти 1 тысячи квадратных метров, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областного главка МЧС.

Сигнал о пожаре на улице Терешковой в Кемерово поступил в оперативные службы в пятницу днем. Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях фотографии столба густого черного дыма, который, по их словам, виден из всех районов города. На место происшествия прибыли семь пожарных автоцистерн.

"Речь идет об открытой площадке, где лежит битумная крошка, рядом с цехом по ее производству. Возгорание локализовано на площади около тысячи квадратных метров, идет активная ликвидация. Все это происходит на открытом пространстве, цех не задет огнем", — сказала собеседница агентства.

По оперативным данным областного ГУМЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, место пожара посетил глава Кузбасса Сергей Цивилев. "Прежде всего, врио губернатора убедился, что жертв и пострадавших нет, а также угрозы дальнейшего распространения огня на близлежащие здания тоже нет. Сергей Цивилев обратился к жителям домов по улице Терешковой и прилегающих микрорайонов, в случае, если почувствуют запах гари, по возможности закрыть окна", — говорится в сообщении.

По информации властей, на месте очага возгорания работают 29 человек личного состава пожарных расчетов. Причины возгорания выясняются.