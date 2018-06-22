Власти Забайкалья отменили режим ЧС

ЧИТА, 22 июн — РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Забайкалье в апреле из-за лесных пожаров, отменен краевыми властями, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В связи со стабилизацией обстановки с 23 июня текущего года в лесах в границах Забайкальского края отменен режим чрезвычайной ситуации", — уточняется в сообщении.

В последние несколько недель в Забайкалье лес почти не горит или горит в труднодоступных районах, где тушение экономически необоснованно. В регионе действует запрет на посещение лесов, продлённый в части районов до 12 июля.