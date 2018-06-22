Мосгорсуд подтвердил арест экс-замглавы Спецстроя

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе арест бывшего заместителя главы "Спецстроя России" Александра Мордовца, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Хамовнического суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в решении суда.

Мордовец находится под арестом с санкции Хамовнического суда Москвы. В пятницу Мосгорсуд рассматривал жалобу на его арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Ранее стало также известно, что ему предъявили новое обвинение — во взяточничестве. По обеим статьям ему грозит длительный срок заключения.

По данным " Коммерсанта ", Мордовец возглавлял оперативный штаб по строительству космодрома Восточный. Ему инкриминируются злоупотребления при авансировании госконтрактов. При этом, по версии следствия, руководство одной из компаний заплатило ему откат 30 миллионов рублей.

По версии следствия, возглавляя оперативный штаб по строительству космодрома Восточный, он допустил необоснованное авансирование нескольких компаний, достраивавших на нем различные объекты. В результате полученные деньги были похищены или потрачены не по назначению, чем госбюджету нанесен ущерб на сотни миллионов рублей. Однако точная сумма ущерба неизвестна.

"Спецстрой России" был ликвидирован в конце 2016 года.