В ряде районов Москвы был превышен порог запаха сероводорода

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Порог запаха сероводорода был превышен в ночь на пятницу в нескольких районах Москвы, при этом уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, был безопасным, сообщили в "Мосэкомониторинге".

"В отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха сероводорода. Безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении в пятницу.

При этом по состоянию на 8 утра максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

Так, максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ вблизи автотрасс в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – 0,1 ПДКм.р., диоксид азота – 0,3 ПДКм.р., оксид азота – 0,1 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р.

"На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода – 0,1 ПДКм.р., диоксид азота – 0,3 ПДКм.р., оксид азота – 0,1 ПДКм.р., приземный озон – 0,3 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – 0,1 ПДКм.р", — уточнили в учреждении.

В "Мосэкомониторинге" отмечают, что в течение дня метеоусловия в столице будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.