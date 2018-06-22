Под Вологдой двухлетняя девочка умерла из-за отравления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, чья двухлетняя внучка скончалась в больнице после того, как в гостях приняла лекарство, оставленное без присмотра, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 11 июня в деревне Зимник Устюженского района Вологодской области женщина, которая присматривала за внучкой по просьбе своей дочери, вместе с ребенком гостила у знакомой.

"Бабушка ребенка, не проверив комнату в доме приятельницы… на наличие предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья девочки, оставила ее без присмотра. В результате внучка приняла лекарственный препарат, который был оставлен в комнате на столе. 12 июня малолетняя девочка скончалась в больнице в результате отравления лекарственным веществом", — говорится в сообщении СУСК по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, информирует областное следственное управление.