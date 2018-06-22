Суд оставил под стражей обвиняемого по делу "Зимней вишни" пожарного

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил под арестом начальника караула второй кемеровской пожарно-спасательной части Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта погибли 60 человек, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы облсуда.

"Постановление Центрального районного суда Кемерово о продлении срока содержания под стражей обвиняемого по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Генина (до 11 сентября) оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения", — сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, Центральный райсуд города в начале июня удовлетворил ходатайство следствия и заочно продлил Генину арест. Сам пожарный с конца мая находится в Москве, где проходит дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу в национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

За кемеровского пожарного ранее вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Общественники просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест и создали петицию в его поддержку, которую в интернете подписали более 50 тысяч человек.

В настоящее время фигурантами уголовного дела о ЧП в "Зимней вишне" являются 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.