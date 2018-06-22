Из Приморья пытались незаконно вывезти спрятанные в Mercedes-Benz сабли

Сотрудник пограничной службы во время осмотра большегрузного автомобиля на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Пограничный в Приморском крае. Архивное фото

Сотрудник пограничной службы во время осмотра большегрузного автомобиля на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Пограничный в Приморском крае. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Владивостокские таможенники при оформлении на вывоз автомобиля Mercedes-Benz морским паромом в Республику Корея обнаружили две спрятанные в багажнике сабли, сообщает Владивостокская таможня.

"Российская компания от имени гражданина Южной Кореи предоставила таможенную декларацию на автомобиль Mercedes-Benz и находящиеся в нем принадлежности для гольфа (25 клюшек, 51 шар и 120 подставок для шаров). При таможенном досмотре помимо задекларированных товаров для гольфа в багажнике автомобиля таможенники обнаружили 2 незадекларированные сабли. На гарде эфеса одной из них имеется гравировка "За храбрость", на ножнах — изображения креста и короны", — говорится в сообщении.

Сабли задержали и отправили на экспертизу. По факту недекларирования товаров Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении.