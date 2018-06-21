Дела о шпионаже, подобные делу Цуркан, требуют экспертизы, заявил юрист

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дела по статьям, связанным со шпионажем и передачей государственной тайны, подобные делу Карины Цуркан, требуют проведение экспертизы, которая докажет, что переданная информация являлась гостайной, сообщил РИА Новости адвокат из "Коблев и партнеры" Руслан Коблев.

"Такие дела возбуждаются редко, и все зависит не от статуса гражданина, а его допуска к гостайне, тем сведениям, которые составляют государственную тайну, и которые передаются иностранным спецслужбам. Если она располагала сведениями, которые составляют гостайну, то обязательно должна быть проведена экспертиза. Экспертиза должна установить, что те данные, та информация, которую она сообщила, составляют гостайну", — сказал Коблев.

По его словам, требуемое время для проведения экспертизы зависит от его сложности, по делу Карины Цуркан это может занять месяц.

"Все зависит от сложности экспертизы, я думаю, что такую экспертизу можно сделать не менее, чем за месяц", — добавил он.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела не раскрываются. В "Интер РАО" работает полная тезка подозреваемой. В компании ранее сообщили, что "член правления ПАО "Интер РАО" Карина Цуркан находится в отпуске". По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии.