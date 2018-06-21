Глава департамента образования Севастополя ушел отставку после ЧП в лагере

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков отправлен в отставку в связи с массовым отравлением детей в лагере "Ласпи", сообщает пресс-служба правительства города.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что сделает кадровые выводы в отношении ответственных за подготовку к отдыху детского оздоровительного лагеря "Ласпи", где произошло массовое отравление.

"Дмитрий Овсянников удовлетворил прошение об отставке и поручил вице-губернатору Юрию Кривову проконтролировать устранение замечаний в лагере "Ласпи", а также процесс возобновления работы детского центра", — говорится в сообщении.

Исполняющей обязанности директора департамента образования назначена Светлана Кириленко.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин 9 июня сообщил, что в городскую инфекционную больницу поступили 16 детей и пять вожатых из лагеря "Ласпи". Решением комиссии по ЧС лагерь был закрыт. Причиной отравления, по информации Роспотребнадзора, стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке. Департамент образования заменил путевки первой смены из "Ласпи" на другие оздоровительные лагеря.