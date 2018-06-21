В Молдавии полицейский застрелил парня, который ночью плавал в бассейне

КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Парень, забравшийся с друзьями ночью на территорию закрытого развлекательного центра, чтобы поплавать в бассейне, был ранен сотрудником полиции и скончался по дороге в больницу, сообщил генеральный прокурор Молдавии Игорь Попа.

"Примерно в час ночи 21 июня на территории развлекательного центра с бассейном в городе Хынчешты произошла трагедия: был застрелен молодой человек, прокуратура завела уголовное дело. Три друга решили без разрешения после закрытия заведения поплавать в бассейне. Владелец вызвал полицию, было произведено несколько выстрелов в воздух и в направлении одного из парней, который вышел из бассейна и направлялся к выходу", — сообщил генпрокурор.

По его словам, молодой человек был ранен и скончался по дороге в больницу. Причиной смерти врачи назвали огнестрельное ранение.

На данный момент задержаны владелец развлекательного центра и заместитель главы криминальной полиции Хынчешт, который произвел выстрел. Расследование передано прокуратуре Кишинева.