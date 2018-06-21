Под Саратовом потушили мусорный полигон, тлевший более двух недель

САРАТОВ, 21 июн — РИА Новости. Возгорание на недействующем Гусельском полигоне твердых коммунальных отходов близ Саратова, который загорелся более двух недель назад, потушено, сообщил в четверг секретариат зампредседателя правительства области Алексея Стрельникова.

Губернатор области Валерий Радаев 18 июня потребовал от подчиненных за три дня ликвидировать возгорание на Гусельском мусорном полигоне, где борьба с огнем велась с 3 июня, но жители близлежащих домов продолжали жаловаться на задымление. Сам полигон был закрыт в 2014 году, на нем 35 лет не проводилось рекультивации, хотя есть неисполненное решение суда по этому поводу.

"Сейчас на полигоне ликвидированы открытые и скрытые очаги огня, завершены мероприятия по пресечению тления и задымления. Активно ведется полноценная рекультивация территории бывшего полигона, которую после его официального закрытия должны были провести муниципальные власти еще 4 года назад. В общей сложности на территории полигона уже отсыпано около 55 тысяч тонн грунта", — говорится в сообщении.

В секретариате отметили, что на некоторых участках полигона глубина наполнения мусором достигает 45 метров, при этом мусорный отвал толщиной в несколько метров не всегда засыпался полуметровым слоем земли, поэтому в результате в процессе разложения органики, а иногда и разведения костров на этой площадке возникали возгорания.

"В силу погодных условий, объема и структуры складированного здесь мусора возникновение небольших очагов тления возможно, но маловероятно, а прежние масштабы пожара и задымления окрестностей исключены полностью. Ситуация отслеживается в круглосуточном режиме", — указывается в сообщении.